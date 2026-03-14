Temporali e forti venti | la Protezione civile dirama l' allerta gialla

La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla a causa di temporali e venti intensi. Già ieri sono state cancellate le sfilate e lo spettacolo finale ai piedi del tempio della Concordia del Mandorlo in fiore, che si svolgerà invece al Palacongressi. Le condizioni meteo avverse hanno portato a modifiche nel programma degli eventi in programma.

Tutto come previsto, tant'è che già ieri sono state annullate le sfilate e lo show finale ai piedi del tempio della Concordia del Mandorlo in fiore (lo spettacolo si farà al Palacongressi). Per domani sarà allerta “gialla”. A diramarla è stata la Protezione civile regionale. Le previsioni parlano di piogge sparse e diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati. I venti saranno forti sul quadrante nord-occidentali con locali e temporanee raffiche di burrasca. A richiamare tutti alla prudenza, invitando a “limitare gli spostamenti”, è stato, come sempre, il sindaco di Agrigento Franco Micciché. Lo stesso che stamattina, però, cercando forse di salvare il salvabile, ha pubblicamente inviato a “non rinunciare alla festa e a vivere comunque la giornata conclusiva del Mandorlo in fiore”. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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