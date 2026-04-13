Tornano piogge e temporali la Protezione civile dirama l' allerta gialla

Dalla mezzanotte è attiva una nuova allerta gialla diramata dalla Protezione civile regionale, valida per tutta la giornata di domani. Le condizioni meteorologiche sono caratterizzate da piogge intense e temporali che si prevedono nel territorio. Chi sperava che la fase di maltempo fosse terminata dovrà rivedere le proprie aspettative, poiché le precipitazioni sono destinate a proseguire. La situazione richiede attenzione e precauzioni da parte dei cittadini.

Chi si illudeva che fosse finita, si sbagliava. E pure di grosso. Una nuova “allerta gialla” è stata diramata, a partire da mezzanotte e per l'intera giornata di domani, dalla Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Piogge sparse, temporali e forti venti: la Protezione civile regionale dirama l'allerta giallaPrecipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-occidentali, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente... Temporali e forti venti: la Protezione civile dirama l'allerta "gialla"Tutto come previsto, tant'è che già ieri sono state annullate le sfilate e lo show finale ai piedi del tempio della Concordia del Mandorlo in fiore...