Imu non pagata per 2,5 milioni di euro il Comune di Viterbo bussa ai morosi | partono 4mila cartelle esattoriali

Il Comune di Viterbo ha iniziato a inviare circa 4.000 cartelle esattoriali ai contribuenti che non hanno versato l’Imu, accumulando un debito di circa 2,5 milioni di euro relativo a sette anni fa. La procedura mira a recuperare le somme non versate, mentre le casse comunali cercano di far fronte alle mancate entrate. La questione riguarda cittadini e imprese che devono ancora regolarizzare la propria posizione fiscale.

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Lotta ai morosi dell'Imu, le casse del Comune di Viterbo attendono ancora una somma importante che risale a ben sette anni fa. Si tratta di un buco da 1 milione 593mila euro che i contribuenti non hanno versato per l'imposta municipale propria relativa all'anno 2019. La cifra è emersa.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Niente rottamazione per le cartelle esattoriali del Comune di Viterbo: "Mancano le risorse negli uffici"Viterbo resta fuori dalla rottamazione delle cartelle esattoriali che scade il 30 aprile. "Toscana Aeroporti deve al Comune di Pisa 2,2 milioni di Imu non pagata""Ammonta a 2 milioni e 200mila di euro l'importo che Toscana Aeroporti deve al Comune di Pisa per mancati versamenti Imu nel corso di circa 16 anni. Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Imu non pagata per 2,5 milioni di euro, il Comune di Viterbo bussa ai morosi: partono 4mila cartelle esattoriali; Toscana Aeroporti deve al Comune di Pisa 2,2 milioni di Imu non pagata. Recupero riduzione IMU per locazioni a canone concordatoLa riduzione IMU per canone concordato spetta al proprietario: come calcolarla e recuperare l'imposta pagata in eccesso con istanza al Comune. pmi.it IMU non pagata dal comproprietario defuntoRelativamente a un fabbricato a proprietà condivisa da più parenti, ognuno per la propria quota di possesso, uno dei proprietari viene a mancare nel 2022 e i figli rinunciano all'eredità. Il Comune ... corriere.it Autorizzata dal Comune di Viterbo si prenderà cura delle colonie feline VITERBO - Si chiama I RaGATTI di Strada la neo associazione animalista che riunisce le volontarie e i volontari impegnati nella cura delle colonie feline censite e autorizzate dal Comune facebook