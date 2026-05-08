Imu non pagata per 2,5 milioni di euro il Comune di Viterbo bussa ai morosi | partono 4mila cartelle esattoriali
Il Comune di Viterbo ha iniziato a inviare circa 4.000 cartelle esattoriali ai contribuenti che non hanno versato l’Imu, accumulando un debito di circa 2,5 milioni di euro relativo a sette anni fa. La procedura mira a recuperare le somme non versate, mentre le casse comunali cercano di far fronte alle mancate entrate. La questione riguarda cittadini e imprese che devono ancora regolarizzare la propria posizione fiscale.
Lotta ai morosi dell'Imu, le casse del Comune di Viterbo attendono ancora una somma importante che risale a ben sette anni fa. Si tratta di un buco da 1 milione 593mila euro che i contribuenti non hanno versato per l'imposta municipale propria relativa all'anno 2019. La cifra è emersa.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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