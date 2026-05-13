Rosso pompeiano | il colore della rivoluzione in tempi reazionari

La storia La storia della rivoluzione avvenuta, e quella fallita, negli anni Settanta vista oggi da un collettivo di giovani non riconciliati, con Oreste Scalzone, a Napoli. È raccontata da una regista francese, Prescillia Martin, nel film Rosso Pompeiano. La domanda più urgente è: come si racconta, e organizza, un cambiamento oggi? Quando ho conosciuto Prescillia Martin, la regista del film Rosso pompeiano che ha tra i protagonisti Oreste Scalzone insieme a Iaia Forte, mi ha colpito la sua conoscenza delle lotte rivoluzionarie nell’Italia degli anni Sessanta e Settanta. Nata nel sud della Francia, a Perpignan nei Pirenei vicino ai paesi baschi, una città amministrata da tempo da un sindaco lepenista, le ho chiesto com’è arrivata a questa storia e per di più a parlarne la lingua in modo ben coltivato.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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