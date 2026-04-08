Semafori rivoluzione in arrivo | anche a Roma si pensa al quarto colore bianco

Da anni, i semafori segnalano il passaggio delle auto e dei pedoni con i tradizionali tre colori: rosso, giallo e verde. Ora, alcune città italiane stanno valutando l’introduzione di un quarto colore, bianco, per gestire meglio il traffico e migliorare la sicurezza stradale. La proposta sta suscitando discussioni tra esperti e amministratori pubblici, mentre si cercano soluzioni pratiche per integrare questa novità nelle intersezioni urbane.

Tra le certezze incrollabili della vita ci sono i tre colori dei semafori, ovvero rosso, giallo, verde: da tempo ormai immemore scandiscono il ritmo delle città, regolando traffico e movimenti quotidiani, ma potrebbe arrivare preso un quarto colore, il bianco, tanto che si parla di una sua introduzione anche a Roma, per una novità che, se confermata, aprirebbe a scenari completamente nuovi per la mobilità urbana. Ma a cosa serve questo colore extra? LEGGI ANCHE: La Milano Design Week secondo Patrick Abbattista: «Un grande momento culturale» Semafori, anche a Roma potrebbe arrivare il quarto colore: il bianco. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it In futuro i semafori avranno un quarto colore?Le auto che si guidano da sole sono da tempo un argomento divisivo: una tecnologia, per ora ancora molto costosa, su cui certe persone ripongono... La rivoluzione che arriva da Seoul: il fondotinta bianco che si adatta al tuo colore e regala una pelle di porcellanaIl fondotinta bianco che si fonde con la pelle e illumina l'incarnato è il prodotto del momento. Si parla di: Attenzione in strada: al semaforo arriva il quarto colore. Semafori, rivoluzione in arrivo: anche a Roma si pensa al quarto colore (bianco)Semafori, arriva il quarto colore, il bianco: anche Roma valuta la novità che potrebbe rivoluzionare traffico e mobilità urbana. funweek.it Semafori, cambiamenti in arrivo: introdotta una nuova luceUna nuova luce si trova in procinto di essere introdotta nei semafori. Ecco qual è il suo colore e a cosa serve. newsmondo.it