L’artista Michele Bedini torna a esporre a Spezia con una nuova mostra intitolata “Rosso colore”. L’esposizione presenta una serie di opere che approfondiscono l’uso del colore e delle tecniche tradizionali, mantenendo un legame con le modalità espressive del passato. La rassegna si svolge in un contesto espositivo locale e rimane aperta al pubblico per un determinato periodo, offrendo l’opportunità di osservare da vicino le sue creazioni.

Il ritorno di Michele Bedini sulla scena espositiva spezzina segna un momento di profonda riflessione sulla persistenza dei linguaggi classici all’interno della contemporaneità. Già docente di Discipline Pittoriche al liceo artistico di Carrara, l’artista si ripresenta al pubblico negli spazi del circolo culturale Del Santo, in via don Minzoni, con una personale intitolata ‘ Rosso colore ’, curata da Luca Basile e promossa dall’Ucai. Si tratta di un appuntamento atteso, che giunge a dieci anni dalla sua importante antologica al Centro Allende, e che oggi trova una nuova dimensione, più raccolta e focalizzata su un’indagine cromatica e simbolica quasi ossessiva.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bedini porta ’Rosso colore’

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