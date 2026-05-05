Dopo la 35ª giornata del campionato di Serie A 202526, il Giudice Sportivo ha annunciato le sue decisioni. Un calciatore è stato squalificato per una giornata, mentre due persone, tra cui un dirigente, sono state fermate per due turni. Le comunicazioni ufficiali riguardano i provvedimenti presi in seguito agli incontri disputati durante questa fase del torneo.

Mercato Roma: sliding door Pisilli! Poteva andare via a gennaio, il retroscena di Gasperini conferma tutto. Ecco cosa è successo Nico Paz Inter, lui il regalo scudetto? La situazione tra Como e Real Madrid Colombo Genoa, scatta il riscatto con la salvezza matematica: 10 milioni al Milan. I dettagli Juventus, retroscena Spalletti: ha fatto questo discorso alla squadra dopo il deludente pareggio col Verona! Cosa ha detto Infortunio Messias, tegola per il Genoa: stagione finita per l’attaccante rossoblù. Le sue condizioni ufficiali Lazio, Rovella is back: Sarri sorride, c’è una strategia precisa ora per il regista biancoceleste.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Giudice Sportivo Serie A: una giornata di squalifica per Tomori, due per il ds Sogliano! Le decisioni dopo la 35ª giornata

Notizie correlate

Giudice Sportivo Serie A, squalifica per Bastoni e Locatelli: multe per Milan e Juve! Tutte le decisioni dopo la 26^ giornataBastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato...

Giudice Sportivo Serie A, squalifica per Wesley e Freuler: multa per la Roma! Tutte le decisioni dopo la 27^ giornataCalciomercato Milan, occhi in Premier per rinforzare la retroguardia: sondaggio per quel difensore, profilo ideale per la difesa di Allegri Cassano...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Giudice Sportivo, squalificati 35ª giornata: un turno a Cancellieri ed El Aynaoui; Giudice sportivo Serie B, 13 squalificati per una giornata; Le decisioni del giudice sportivo; Giudice Sportivo – Squalificati sei tesserati. Sanzioni per € 9.500.

Giudice sportivo, squalificati 36ª giornata: un turno a TomoriLa 35ª giornata di Serie A si è chiusa lunedì sera con il poker della Roma contro la Fiorentina. Il campionato tornerà venerdì 8 maggio con Torino-Sassuolo, gara che aprirà il 36° turno, che si conclu ... gazzetta.it

Le decisioni del Giudice Sportivo: un turno a Tomori, multa per Locatelli e due giornate a SoglianoLa Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo in merito a quanto successo nella 35esima giornata di campionato. Ben quattro i giocatori squalificati che salteranno il prossimo turno ... corrieredellosport.it

Il Giudice Sportivo di Serie B ha reso note le sue decisioni dopo la 37ª giornata di cadetteria, giocata tutta nella giornata di venerdì 1 maggio. Adorante, che era diffidato, salterà la sfida tra il Venezia e il Palermo. - facebook.com facebook

Giudice Sportivo Serie B: 13 squalificati dopo la 37ª giornata x.com