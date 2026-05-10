Cremonese Pisa infortunio per Pezzella dopo il rosso a Loyola | cos’è successo

Durante la partita tra Cremonese e Pisa, il difensore della Cremonese ha subito un infortunio dopo aver ricevuto un cartellino rosso a causa di un fallo su Loyola nella ripresa. La dinamica dell’episodio è stata al centro dell’attenzione, e le condizioni del giocatore sono ancora oggetto di valutazione. La partita prosegue con entrambe le squadre in campo, mentre si attendono aggiornamenti sulle conseguenze dell’incidente.

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