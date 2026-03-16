Nel cuore di Roma nord nasce il roseto municipale Messe a dimora 600 rose

Nel quartiere di Roma nord sono stati piantati 600 rose nel nuovo roseto municipale, situato nei giardini di via Antonio de Viti de Marco, lungo Corso Francia. L'intervento comprende lavori di riqualificazione ambientale e valorizzazione dello spazio verde. Le piante sono state messe a dimora recentemente, con l’obiettivo di arricchire l’area e migliorare l’aspetto del quartiere.

Roma nord fiorisce. Sono iniziati i lavori di riqualificazione ambientale e valorizzazione nei giardini di via Antonio de Viti de Marco, nel cuore di Corso Francia. Uno spazio, tra Fleming e Vigna Clara, negli anni segnato da abbandono e degrado. Per lungo tempo trasformato anche in un dormitorio a cielo aperto per disperati. Una storia che il territorio sta per lasciarsi alle spalle. Nei giardini sorgerà infatti il roseto municipale. “Pronta la messa a dimora di oltre 600 rose, appartenenti a 11 diverse specie, caratterizzate da varie colorazioni e selezionate per garantire un impatto estetico di grande pregio e una fioritura prolungata nel corso delle stagioni” ha fatto sapere l’assessore all’ambiente del municipio XV, Marcello Ribera. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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