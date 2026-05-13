Ronald Dela Rosa si barrica in Senato nelle Filippine spari e tensione in Parlamento | la situazione

Nel pomeriggio nelle Filippine, l'ex capo della polizia si è rifugiato all’interno del Senato dopo aver aperto il fuoco in alcune zone circostanti. La situazione ha causato tensione tra le forze di sicurezza e i presenti, con alcune persone che hanno cercato riparo. Le autorità stanno gestendo l’emergenza, mentre si attendono aggiornamenti sulla dinamica dell’incidente e sullo stato delle persone coinvolte.

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Cinque spari, ma non ci sarebbero feriti. È quanto sta accadendo nelle Filippine, dove il senatore ed ex capo della polizia Ronald Dela Rosa risulta barricato all’interno del Senato da lunedì 11 maggio. Su di lui pende un mandato di arresto internazionale firmato dalla Corte dell’Aia. La Corte Penale Internazionale gli contesta reati contro l’umanità. Paura nel Senato delle Filippine Da lunedì 11 maggio Ronald Dela Rosa, altrimenti noto come “Bato“, è barricato all’interno del suo ufficio nel Senato delle Filippine. Fonti locali riferiscono che dall’interno sono stati uditi almeno cinque spari che hanno spaventato i giornalisti presenti sul posto per documentare l’episodio.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ronald Dela Rosa si barrica in Senato nelle Filippine, spari e tensione in Parlamento: la situazione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Filippine, colpi di arma da fuoco in Senato: il panico nel momento degli spariUna raffica di colpi di arma da fuoco è esplosa mercoledì sera al Senato filippino, dove le autorità hanno tentato di arrestare un senatore ricercato... Si barrica in casa e minaccia l'esplosione: momenti di tensione ad AielliSi è barricato all'interno della propria abitazione, minacciando un'esplosione, sostenendo di avere un ordigno a disposizione: momenti di tensione ad... Temi più discussi: Filippine, ex capo della polizia si barrica in Senato; Politico ricercato dalla Cpi si rifugia nel Senato filippino, spari; War on drugs, tocca agli anelli della catena; Guerra alla droga - Filippine. Corte penale Internazionale: arresto per senatore ex-capo polizia. Politico ricercato dalla Cpi si rifugia nel Senato filippino, spari. Ronald Dela Rosa si è barricato nell'edificio da lunedì. Irruzione dei militari. Il presidente Senato filippino: Siamo sotto attacco #ANSA x.com Ci sono stati degli spari nel Senato delle Filippine, durante il tentativo di arresto di un senatoreDa lunedì il senatore filippino Ronald dela Rosa è rifugiato in un ufficio del Senato per evitare di essere arrestato, dopo che la Corte penale internazionale (CPI) ha emesso un mandato di arresto con ... ilpost.it Senatore ricercato dalla Corte penale internazionale si barrica nel Senato filippino, spari nell'edificioRonald Dela Rosa, ex capo della polizia e alleato di Duterte, si è barricato nel Senato; almeno cinque colpi uditi e giornalisti costretti a fuggire ... laregione.ch