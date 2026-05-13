Mercoledì sera, nel palazzo del Senato nelle Filippine, si sono udite una serie di spari di arma da fuoco, provocando panico tra i presenti. Le autorità hanno cercato di arrestare un senatore ricercato dalla Corte penale internazionale con l’accusa di crimini contro l’umanità. Testimoni e un giornalista dell'Associated Press hanno riferito dell’accaduto, senza fornire dettagli sui motivi o sui soggetti coinvolti.

Una raffica di colpi di arma da fuoco è esplosa mercoledì sera al Senato filippino, dove le autorità hanno tentato di arrestare un senatore ricercato dalla Corte penale internazionale con l’accusa di crimini contro l’umanità, hanno detto un giornalista dell’Associated Press e altri testimoni. Non è stato immediatamente chiaro cosa abbia innescato la sparatoria o se ci siano stati feriti nell’aula del Senato, dove il senatore Ronald della Rosa è rimasto sotto la protezione dei senatori alleati mentre le autorità filippine cercavano di arrestarlo per consegnarlo successivamente alla Corte penale internazionale. La Corte penale internazionale non ha rilasciato commenti immediati sugli eventi di Manila.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Filippine, colpi di arma da fuoco in Senato: il panico nel momento degli spari

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