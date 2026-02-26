Si barrica in casa e minaccia l' esplosione | momenti di tensione ad Aielli

Si è barricato all'interno della propria abitazione, minacciando un'esplosione, sostenendo di avere un ordigno a disposizione: momenti di tensione ad Aielli, provincia dell'Aquila, dove un uomo di nazionalità marocchina ha seminato il panico, soprattutto tra gli inquilini della palazzina, sita. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere, tensione ad Aielli: sul posto i Carabinieri, isolata l’areaUn uomo si è barricato nella sua abitazione nel centro di Aielli (L'Aquila) e minaccia di farsi saltare in aria con un ordigno.

Paura a Roma, uomo si barrica in casa: prende in ostaggio moglie e badante e le minaccia con la pistolaSi è chiuso nell'abitazione con la moglie, la badante e uno dei due operai che stavano lavorando alla ristrutturazione di casa: paura in via Cortina...

Temi più discussi: Fugge a tutta velocità all'alt della polizia, poi si barrica in casa. Una residente: Non siamo nel Bronx, eppure ho avuto paura; Minaccia la compagna, lei si barrica in casa. Arrestato dalla polizia; Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere; Si barrica in casa e minaccia esplosione, paura ad Aielli.

Si barrica in casa e minaccia di far saltare tutto in aria, paura in un paese abruzzesePaura ad Aielli, in provincia dell'Aquila, dove un uomo di nazionalità marocchina si è barricato all'interno della propria casa, minacciando un'esplosione, sostenendo di avere un ordigno a ... ilpescara.it

Si barrica in casa e minaccia di farsi esplodere, tensione ad Aielli: sul posto i Carabinieri, isolata l’areaUn uomo si è barricato nella sua abitazione nel centro di Aielli (L'Aquila) e minaccia di farsi saltare in aria con un ordigno ... fanpage.it

Barricato in casa minaccia esplosione, la giornata di terrore di Aielli. Il sindaco: "evitare commenti affrettati" - facebook.com facebook