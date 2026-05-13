Romito via le barriere New Jersey in cemento Il sindaco Salvetti | Restituiremo bellezza e fruibilità alla strada

Nella giornata di mercoledì 13 maggio sono iniziati i lavori di rimozione delle barriere New Jersey lungo il tratto del Romito, uno dei punti più suggestivi della zona costiera. Gli operai di Anas stanno smantellando le strutture in cemento, precedentemente installate per motivi di sicurezza, con l’obiettivo di ripristinare la fruibilità e l’estetica della strada. Il sindaco ha annunciato che si procederà con interventi per migliorare l’aspetto e l’accessibilità dell’area.

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