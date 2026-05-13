Romina Carrisi ha partecipato a Verissimo, dove ha affrontato il rapporto con la nuova famiglia di suo padre, Al Bano. Durante l’intervista, ha parlato del suo rapporto con il cantante e del suo coinvolgimento emotivo rispetto alla famiglia. La presenza di Romina Power e le dinamiche familiari sono state al centro di alcune dichiarazioni, offrendo uno sguardo diretto sulla situazione attuale.

Romina Carrisi rompe il silenzio a Verissimo e parla del difficile rapporto tra Al Bano e Romina Power. La figlia della storica coppia critica la reazione del padre dopo l’intervista di Belve e racconta quanto sia doloroso per i figli assistere ancora oggi a tensioni pubbliche e frecciate televisive. L’intervista rilasciata da Romina Carrisi a Verissimo ha colpito il pubblico di Canale 5 per il tono lucido, controllato e profondamente umano con cui ha affrontato una situazione familiare molto delicata. Nessuna esplosione emotiva, nessuna frase sopra le righe, ma un racconto sincero che ha lasciato emergere tutta la sofferenza accumulata negli anni.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Romina Carrisi rompe il silenzio: il gelo con la nuova famiglia Di Albano!

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L'ex di Romina Carrisi furioso con la figlia di Al Bano e Romina

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