La disputa tra Albano Carrisi e Romina Power si fa sempre più intensa, con nuovi episodi che coinvolgono anche i loro figli, Romina Jr e Jasmine. La situazione sembra aver scatenato un caos che interessa anche altri membri della famiglia, creando tensioni e scontri pubblici. La vicenda si sviluppa in un clima di confronto aperto, senza che siano ancora state adottate soluzioni definitive o accordi ufficiali tra le parti.

Il confronto tra Albano Carrisi e Romina Power continua ad allargarsi, coinvolgendo anche i loro figli (e i figli che il cantante ha avuto con Loredana Lecciso). Dopo le interviste e le reazioni social, nuove voci si aggiungono al dibattito, rendendo il clima ancora più acceso e complesso. Guerra Albano e Romina, interviene Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso. A rompere il silenzio è stata Jasmine Carrisi, che ha preso posizione difendendo il padre dopo le accuse mosse da Romina Power. Intervenuta in tv, la giovane ha raccontato di aver visto un lato inedito del cantante, molto più fragile e provato del solito: « Ho seguito l’intervista, mi ha commosso.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Continua la guerra della famiglia Carrisi, ora intervengono anche Romina jr e Jasmine: è caos per Albano e Romina

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