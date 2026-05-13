Rombo di motori in piazza Verdi 200 auto da tutto il mondo per la nuova edizione del Giro di Sicilia

Questa mattina, piazza Verdi si è riempita di motori e di auto provenienti da diversi paesi per la partenza della XXXV edizione del Giro di Sicilia 2026. La cerimonia ha visto il taglio del nastro davanti al Teatro Massimo, mentre le vetture si preparavano a prendere il via in una delle tappe più attese dell’evento. La gara, che richiama la storica corsa ideata nel 1912, coinvolge circa 200 automobili.

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