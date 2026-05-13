Rombo di motori in piazza Verdi 200 auto da tutto il mondo per la nuova edizione del Giro di Sicilia
Questa mattina, piazza Verdi si è riempita di motori e di auto provenienti da diversi paesi per la partenza della XXXV edizione del Giro di Sicilia 2026. La cerimonia ha visto il taglio del nastro davanti al Teatro Massimo, mentre le vetture si preparavano a prendere il via in una delle tappe più attese dell’evento. La gara, che richiama la storica corsa ideata nel 1912, coinvolge circa 200 automobili.
Taglio del nastro davanti al Teatro Massimo per la XXXV edizione del Giro di Sicilia 2026. Rombo di motori questa mattina in piazza Verdi della competizione che rievoca la storica corsa voluta da Vincenzo Florio nel 1912. Davanti a centinaia di turisti e a una folla di ammiratori, più di 200 auto.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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