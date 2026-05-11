Motori d' epoca nella Valle | chiude il viale Alberato per le prove del Giro di Sicilia

Il viale Alberato nella Valle sarà chiuso temporaneamente alle auto e ai pedoni per consentire le prove delle vetture d'epoca del trentacinquesimo Giro di Sicilia. L’evento, che richiama appassionati di motori e collezionisti, si svolgerà nei prossimi giorni con attività di test prima delle competizioni ufficiali. La chiusura durerà alcune ore, dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio.

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