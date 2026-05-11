Motori d' epoca nella Valle | chiude il viale Alberato per le prove del Giro di Sicilia
Il viale Alberato nella Valle sarà chiuso temporaneamente alle auto e ai pedoni per consentire le prove delle vetture d'epoca del trentacinquesimo Giro di Sicilia. L’evento, che richiama appassionati di motori e collezionisti, si svolgerà nei prossimi giorni con attività di test prima delle competizioni ufficiali. La chiusura durerà alcune ore, dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio.
Il fascino delle auto d'epoca si appresta a tornare tra i Templi in occasione del trentacinquesimo Giro di Sicilia. Per consentire lo svolgimento delle prove di abilità, organizzate dal Veteran Club Panormus, il viale Giuseppe La Loggia, noto anche come viale Alberato, sarà temporaneamente chiuso.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Notizie correlate
Un (piccolo) viale alberato al posto degli autodemolitori: cambia il paesaggio sul parco di CentocelleUn viale alberato (ancora in fase di realizzazione) lì dove per anni ci sono stati solo metri e metri di lamiere, sportelli e carcasse di auto.
Leggi anche: Motori accesi e cronometri pronti: le auto d'epoca in gara per la 'Destra e Sinistra Po'
Argomenti più discussi: Giro di Sicilia. Il 14 Maggio passaggio di auto d'epoca tra Sciacca e Sambuca - Autore: Redazione | Cultura; La leggendaria corsa dei Florio guarda al Giappone: quando parte il Giro di Sicilia; Le duecento auto storiche del Giro di Sicilia 2026 il 15 maggio a Piazza Armerina |; Giro di Sicilia 2026, auto storiche e bio-carburanti: la sfida green parte da Palermo.
Il nostro sindaco Terenziano Di Stefano alla guida di un’auto d’epoca per lanciare il prossimo Giro di Sicilia che attraverserà la nostra città! #amministrazioneterenziano #gelamed #AssessoratoAlTurismo #girodisicilia facebook
Dal 12 maggio oltre 200 auto d’epoca attraversano l’Isola: tra siti Unesco e bio-carburanti, la corsa celebra il mito di Florio e Collins #NotizieRegionali #Eventi x.com