Il gestore pubblico che opera nella Brianza Est ha annunciato il bilancio 2025, evidenziando una produzione di ricavi di 86,3 milioni di euro e un utile netto di 4,3 milioni. I dati mostrano un andamento in crescita rispetto all’anno precedente, confermando una situazione finanziaria solida. La società ha anche confermato la nomina di un nuovo presidente, mentre l’attenzione si concentra sulla capacità di trasformare i rifiuti in risorse economiche.

Rifiuti uguale crescita. Cem chiude il bilancio 2025 con numeri solidi e in aumento: produzione a 86,3 milioni di euro e utile netto di 4,3 milioni, confermando una traiettoria positiva per il gestore pubblico che serve la Brianza Est. L’assemblea dei soci, con l’85% delle quote presenti nella sede di Cascina Sofia, ha approvato all’unanimità il rendiconto, certificando la solidità economica e finanziaria dell’azienda di Cavenago. Un risultato che si riflette anche nel patrimonio netto, ormai vicino ai 70 milioni di euro, segno di una gestione prudente, ma orientata allo sviluppo. Numeri che raccontano non solo equilibrio nei conti, ma anche un settore in trasformazione che Cem prova a interpretare da protagonista.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando i rifiuti generano valore. Cem, il bilancio è da record. Boccoli confermato presidente

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