Regione Campania avviato il percorso per il bilancio 2026 | Corrado Matera presiede la seduta con il Presidente Roberto Fico

In Regione Campania è iniziato il percorso per il bilancio 2026, con Corrado Matera che presiede la seduta insieme al Presidente Roberto Fico. Durante l'incontro, sono state illustrate le priorità rivolte a cittadini e territori, segnando l'avvio delle discussioni ufficiali sul documento finanziario. I lavori coinvolgono rappresentanti regionali e sono finalizzati a definire le linee guida principali per il prossimo anno.

Bilancio 2026, al via i lavori in Regione Campania: Matera e Fico illustrano le priorità per cittadini e territori.. Si è aperta ieri mattina, in Consiglio Regionale della Campania, la sessione dedicata al bilancio regionale 2026, con la riunione della Commissione Bilancio, Finanze, Demanio e Patrimonio, presieduta dal consigliere regionale Corrado Matera. Alla seduta ha preso parte anche il Presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha partecipato ai lavori illustrando l’impostazione della manovra finanziaria per il prossimo anno. L’incontro ha rappresentato il primo passaggio di un percorso che porterà alla definizione del bilancio regionale, uno strumento fondamentale per orientare le politiche pubbliche e sostenere i servizi destinati ai cittadini. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

Regione Campania, II Commissione "Bilancio e finanza, demanio e patrimonio": il presidente è Corrado MateraE' stato eletto presidente della Seconda Commissione consiliare permanente “Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio” del Consiglio regionale della...

Regione Campania, Corrado Matera guiderà la Commissione “Bilancio e Finanza, Demanio e Patrimonio” Il Consigliere Regionale Corrado Matera è stato eletto presidente della Seconda Commissione consiliare permanente “Bilancio e Finanza, Demanio e...

