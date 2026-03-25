Una perturbazione sta per interessare la Romagna, portando un peggioramento delle condizioni meteo. Su tutta l’area si prevede pioggia intensa, venti forti e mare molto agitato. Per questo motivo, è stata emessa un’allerta arancione per rischio criticità. La situazione si concretizzerà soprattutto nella giornata di giovedì, dopo un periodo di tempo relativamente stabile.

La Protezione civile dirama un’allerta arancione per la costa riminese: attesi vento forte, mare agitato e precipitazioni intense. Possibili nevicate in collina Una brusca svolta meteo è pronta a colpire la Romagna. Dopo giorni di relativa stabilità, su Rimini e provincia è attesa un’ondata di maltempo con vento forte, mare agitato e rischio di criticità diffuse. La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha infatti diramato un’allerta per la giornata di giovedì, 26 marzo, con livelli di attenzione elevati soprattutto lungo la costa. La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo che riguarda da vicino il territorio riminese. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Tempo da lupi sulla Romagna, sarà un giovedì con forte burrasca e pioggia: scatta l'allerta arancione

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