Roma torna di moda Kessié | Gasperini vuole l’ivoriano

Il mercato della Roma si riaccende con l'interesse per un centrocampista ivoriano, già noto nel calcio italiano. L'allenatore della squadra sta valutando la possibilità di portarlo in rosa, mentre si registrano discussioni tra club e agenti per definire i dettagli dell'eventuale operazione. La trattativa si inserisce in un contesto di rafforzamento della squadra, con l'obiettivo di migliorare la qualità del reparto a centrocampo.

Il mercato della Roma torna ad accendersi attorno a un profilo di spessore internazionale che conosce a memoria il calcio italiano. Franck Kessié, attuale pilastro dell’ Al-Ahli, avrebbe manifestato la chiara intenzione di interrompere la sua esperienza in Arabia Saudita per fare ritorno nel calcio europeo, individuando nella Capitale una destinazione prioritaria. Secondo quanto riferito dal portale specializzato Foot-Africa, l’operazione sarebbe alimentata dal forte legame tecnico con Gian Piero Gasperini, il quale ha già forgiato l’ivoriano durante la comune e fortunata parentesi all’ Atalanta, rendendolo uno dei centrocampisti più completi della Serie A.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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