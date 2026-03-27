Il mercato si accende con l’interesse di un importante club italiano per il centrocampista ivoriano, che potrebbe lasciare l’Arabia Saudita. L’allenatore della squadra italiana ha manifestato l’intenzione di portarlo in rosa a costo zero, mentre la società sta definendo i dettagli dell’operazione. La trattativa si concentra sulla possibilità di un ritorno in Serie A per il calciatore.

Il ritorno del “Presidente” in Serie A entra nella fase operativa: Frank Kessié è pronto a dire addio all’Arabia Saudita per riprendersi il centrocampo di un top club italiano. Con il contratto in scadenza il 30 giugno 2026, l’ivoriano ha gelato i vertici dell’ Al-Ahli congelando l’offerta di un rinnovo biennale a cifre iperboliche (oltre 14 milioni annui). La nostalgia dell’Europa e la voglia di misurarsi nuovamente con i ritmi della Champions League hanno spinto l’entourage del classe ’96, guidato da George Atangana, a riallacciare i contatti con le big del nostro campionato, con la Juventus di Luciano Spalletti in pole position. Il tecnico toscano considera Kessié il prototipo del mediano totale, un “vecchio pallino” inseguito sin dai tempi della Roma e sfiorato all’Inter nello scambio (poi saltato) con Vecino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Juve-Kessié, scatto per il “Presidente”: Spalletti vuole l’ivoriano a zero

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