Il prossimo addio di Claudio Ranieri alla posizione di senior advisor della Roma potrebbe aprire la strada a un cambiamento nel settore dirigenziale del club. La possibile partenza di Ranieri arriva in un momento di transizione e si ipotizza che l’ex capitano della squadra possa assumere un ruolo di rilievo all’interno della società. La situazione attuale del club si sta preparando a nuovi scenari legati alla gestione interna e alle future strategie sportive.

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© Calcionews24.com - Totti Roma, l’addio di Ranieri apparecchia la tavola per il grande ritorno: il ruolo che potrebbe ricoprire l’ex capitano

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