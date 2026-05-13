Roma sfida di fuoco al Foro Italico | Swiatek contro Pegula

Da ameve.eu 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi al Foro Italico si svolge una sfida importante tra due tenniste di alto livello, con l’obiettivo di superare il blocco sulla terra battuta. La partita tra Swiatek e Pegula si inserisce in un programma ricco di incontri, mentre la sfida tra Rybakina e Svitolina mette in evidenza le differenze di approccio tra le specializzate sulla superficie rossa. Le gare sono tra le più attese del torneo in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

? Punti chiave Chi riuscirà a superare il blocco della terra battuta oggi?. Come influenzerà la specializzazione sulla polvere rossa lo scontro Rybakina-Svitolina?. Quali sono le opzioni digitali per seguire i match in diretta?. Perché il bilancio dei precedenti tra Swiatek e Pegula è così incerto?.? In Breve Rybakina sfida Svitolina alle 19:00 con l'ucraina in vantaggio 2-1 sulla terra.. Gauff e McNally giocano il doppio alle 15:00 contro Bouzkova e Panova.. Noskova e Valentova affrontano Hunter e Pegula per il doppio alle 17:00.. Aggiornamenti servizio Tutto il Foro previsti alle 14:45, 16:45 e 18:30.. Iga Swiatek sfida Jessica Pegula oggi, mercoledì 13 maggio 2026, nel programma dei quarti di finale femminili degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico.🔗 Leggi su Ameve.eu

roma sfida di fuoco al foro italico swiatek contro pegula
© Ameve.eu - Roma, sfida di fuoco al Foro Italico: Swiatek contro Pegula
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Adesivi contro Jannik Sinner a Roma: cosa è successo al Foro ItalicoJannik Sinner è indubbiamente il giocatore più atteso agli Internazionali d’Italia 2026.

Jannik Sinner e lo spavento delle Frecce Tricolori: cosa è successo al Foro Italico prima della sfida contro PopyrinPiù degli avversari affrontati sul rosso del Foro Italico, almeno per un attimo, a spaventare Jannik Sinner ci hanno pensato le Frecce Tricolori.

Temi più discussi: Mattia Bellucci in tabellone a Roma: la prima sfida è con Burruchaga, argentino con un padre speciale; Internazionali Roma 2026: Musetti e Darderi volano agli ottavi. Risultati e tabellone aggiornato; Jannik Sinner, ancora Zverev per prendersi anche Madrid; Sorteggio Internazionali oggi, il cammino degli italiani e gli 'ostacoli' di Sinner.

foro italico roma sfida di fuocoJannik Sinner spaventato al Foro Italico: Ho avuto davvero pauraMomenti di paura per Jannik Sinner prima della partita agli Internazionali d’Italia. Il numero uno al mondo è rimasto sconvolto dopo un boato. urbanpost.it

foro italico roma sfida di fuocoRoma Foro Italico, il torneo Under 16 che si svolge nel tempio del tennis azzurroUn’occasione unica per i campioni del domani di disputare un match ufficiale al fianco dei propri beniamini, accolti dal calore del pubblico romano ROMA – Passeggiando sui campi del Foro Italico, in a ... tennisitaliano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web