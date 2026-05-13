Roma sfida di fuoco al Foro Italico | Swiatek contro Pegula
Oggi al Foro Italico si svolge una sfida importante tra due tenniste di alto livello, con l’obiettivo di superare il blocco sulla terra battuta. La partita tra Swiatek e Pegula si inserisce in un programma ricco di incontri, mentre la sfida tra Rybakina e Svitolina mette in evidenza le differenze di approccio tra le specializzate sulla superficie rossa. Le gare sono tra le più attese del torneo in corso.
? Punti chiave Chi riuscirà a superare il blocco della terra battuta oggi?. Come influenzerà la specializzazione sulla polvere rossa lo scontro Rybakina-Svitolina?. Quali sono le opzioni digitali per seguire i match in diretta?. Perché il bilancio dei precedenti tra Swiatek e Pegula è così incerto?.? In Breve Rybakina sfida Svitolina alle 19:00 con l'ucraina in vantaggio 2-1 sulla terra.. Gauff e McNally giocano il doppio alle 15:00 contro Bouzkova e Panova.. Noskova e Valentova affrontano Hunter e Pegula per il doppio alle 17:00.. Aggiornamenti servizio Tutto il Foro previsti alle 14:45, 16:45 e 18:30.. Iga Swiatek sfida Jessica Pegula oggi, mercoledì 13 maggio 2026, nel programma dei quarti di finale femminili degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico.🔗 Leggi su Ameve.eu
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