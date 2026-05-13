Oggi al Foro Italico si svolge una sfida importante tra due tenniste di alto livello, con l’obiettivo di superare il blocco sulla terra battuta. La partita tra Swiatek e Pegula si inserisce in un programma ricco di incontri, mentre la sfida tra Rybakina e Svitolina mette in evidenza le differenze di approccio tra le specializzate sulla superficie rossa. Le gare sono tra le più attese del torneo in corso.

? Punti chiave Chi riuscirà a superare il blocco della terra battuta oggi?. Come influenzerà la specializzazione sulla polvere rossa lo scontro Rybakina-Svitolina?. Quali sono le opzioni digitali per seguire i match in diretta?. Perché il bilancio dei precedenti tra Swiatek e Pegula è così incerto?.? In Breve Rybakina sfida Svitolina alle 19:00 con l'ucraina in vantaggio 2-1 sulla terra.. Gauff e McNally giocano il doppio alle 15:00 contro Bouzkova e Panova.. Noskova e Valentova affrontano Hunter e Pegula per il doppio alle 17:00.. Aggiornamenti servizio Tutto il Foro previsti alle 14:45, 16:45 e 18:30.. Iga Swiatek sfida Jessica Pegula oggi, mercoledì 13 maggio 2026, nel programma dei quarti di finale femminili degli Internazionali BNL d’Italia al Foro Italico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, sfida di fuoco al Foro Italico: Swiatek contro Pegula

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Adesivi contro Jannik Sinner a Roma: cosa è successo al Foro ItalicoJannik Sinner è indubbiamente il giocatore più atteso agli Internazionali d’Italia 2026.

Jannik Sinner e lo spavento delle Frecce Tricolori: cosa è successo al Foro Italico prima della sfida contro PopyrinPiù degli avversari affrontati sul rosso del Foro Italico, almeno per un attimo, a spaventare Jannik Sinner ci hanno pensato le Frecce Tricolori.

Temi più discussi: Mattia Bellucci in tabellone a Roma: la prima sfida è con Burruchaga, argentino con un padre speciale; Internazionali Roma 2026: Musetti e Darderi volano agli ottavi. Risultati e tabellone aggiornato; Jannik Sinner, ancora Zverev per prendersi anche Madrid; Sorteggio Internazionali oggi, il cammino degli italiani e gli 'ostacoli' di Sinner.

#culturadifesa - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Jannik Sinner spaventato al Foro Italico: Ho avuto davvero pauraMomenti di paura per Jannik Sinner prima della partita agli Internazionali d’Italia. Il numero uno al mondo è rimasto sconvolto dopo un boato. urbanpost.it

Roma Foro Italico, il torneo Under 16 che si svolge nel tempio del tennis azzurroUn’occasione unica per i campioni del domani di disputare un match ufficiale al fianco dei propri beniamini, accolti dal calore del pubblico romano ROMA – Passeggiando sui campi del Foro Italico, in a ... tennisitaliano.it