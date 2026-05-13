Roma ritorna nella Serie A di basket | Progetto con visione ambiziosa e di lungo periodo

Da romatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma si riaccende la passione per il basket con il ritorno in Serie A. La società che gestisce il team ha annunciato che alcuni investitori stranieri hanno manifestato interesse a sostenere il progetto nella capitale. La proposta prevede uno sviluppo a lungo termine e ambizioni di crescita importanti. La decisione ufficiale dovrebbe arrivare nei prossimi mesi, confermando il rilancio del club nella massima divisione italiana.

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“Si è invece concretizzata una manifestazione di interesse da parte di importanti investitori stranieri che hanno espresso la volontà di sviluppare il nostro progetto nella città di Roma con una visione ambiziosa e di lungo periodo”. Così la Vanoli Basket Cremona tramite un comunicato ufficiale.🔗 Leggi su Romatoday.it

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