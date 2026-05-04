Dopo più di quattro mesi dalla morte di una donna e di sua madre, avvelenate con la ricina, la scientifica è tornata nell'abitazione di Pietracatella. È stato ascoltato a lungo un uomo, di nome Gianni Di Vita, coinvolto nelle indagini. Le autorità continuano a indagare sui dettagli di quanto accaduto, raccogliendo prove e testimonianze sulla vicenda.

A oltre quattro mesi dalla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e di sua madre Antonella Di Ielsi, gli esperti della Scientifica, provenienti da Roma, sono nuovamente entrati nell’abitazione di Pietracatella (Campobasso), dove la famiglia nei giorni precedenti a Natale aveva cenato con alcuni familiari. Tra le ultime ipotesi da verificare anche c he l’avvelenamento sia avvenuto dopo Natate e precisamente il 26 dicembre. Si tratta del primo accesso approfondito dopo il sequestro dell’immobile disposto a fine dicembre. Da allora, nessuno aveva più varcato quella soglia, fatta eccezione per un breve rientro autorizzato nel mese di marzo, quando Gianni Di Vita e la figlia Alice, sopravvissuti alla vicenda, avevano potuto recuperare alcuni effetti personali sotto stretta sorveglianza delle forze dell’ordine.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Madre e figlie avvelenate con la ricina, la Scientifica ritorna nella casa di Pietracatella. Sentito a lungo Gianni Di Vita

Notizie correlate

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, appello di Gianni Di Vita in tv: "Vogliamo vivere in pace"Gianni Di Vita rompe il silenzio sul caso della ricina a Pietracatella: “Vorremmo solo vivere in pace”.

Morte avvelenate con la ricina a Pietracatella, la zia di Gianni Di Vita non crede all'omicidio: "Incidente"Non c’è ancora la svolta sul giallo di Pietracatella (Campobasso): sono stati disposti altri esami per risolvere il mistero delle due donne, madre e...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Mamma e figlia morte avvelenate, nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di Vita; Il giallo della ricina, le analisi sul papà eseguite dopo due mesi; Madre e figlia morte a Campobasso, tutto quello che sappiamo: dalla ricina ai nuovi accertamenti; Morte avvelenate con la ricina, erano state curate con la flebo da un amico: dubbi e ultime su Gianni Di Vita.

Campobasso, madre e figlia morte avvelenate: nuovo sopralluogo della polizia a casa di Gianni Di VitaSi attendono novità nell'inchiesta sul caso di Antonella Di Ielsi, 50 anni e Sara Di Vita, 15 anni, madre e figlia morte a Campobasso subito dopo Natale 2025 per un avvelenamento da ricina ... firenzepost.it

Mamma e figlia morte avvelenate, nuovo interrogatorio fiume per Gianni Di VitaL'uomo sentito in questura per 4-5 ore dalla Squadra Mobile. Intanto, lunedì 4 maggio telefoni e Pc saranno prelevati dall'abitazione delle vittime ... rainews.it

Uccise dalla ricina, Gianni Di Vita ascoltato per 5 ore - facebook.com facebook

Mamma e figlia avvelenate, Gianni Di Vita in questura: interrogato per 5 ore x.com