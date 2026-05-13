Roma rinforzi per il derby | tornano Pellegrini e Dovbyk

La Roma si prepara per le ultime due partite di campionato con alcuni rinforzi importanti. Dopo un periodo di assenze, Pellegrini e Dovbyk sono tornati a disposizione e si sono allenati con il gruppo. La presenza di entrambi offrirà a mister Gasperini più scelte in vista del derby, che si avvicina, e delle sfide finali. La rosa giallorossa si presenta più completa rispetto alle settimane precedenti.

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La Roma si avvicina alla fase cruciale della stagione con una boccata d’ossigeno sul fronte infermeria: per le ultime due sfide di campionato, Gian Piero Gasperini potrà contare su una rosa quasi integrale. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la giornata odierna segna il rientro in gruppo di Lorenzo Pellegrini e Artem Dovbyk, entrambi pronti a strappare una convocazione per l’imminente derby. Se per il capitano giallorosso le possibilità di un impiego a gara in corso sono concrete, per l’ucraino – reduce da un complesso intervento chirurgico a gennaio e dal recente via libera del professor Lempainen – si prospettano solo brevi scampoli di partita contro Lazio e Verona.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Roma, infermeria bollente: Dovbyk vede la luce, Pellegrini punta il derbyIl 2-0 al Dall’Ara ha restituito ossigeno alla classifica, eppure il cantiere dell’infermeria resta il dossier più caldo a Trigoria. Roma, Malen svolge lavoro personalizzato: le ultime sulle sue condizioni. Su Pellegrini, Dovbyk e ZaragozaNdicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. Temi più discussi: Roma, Gasperini: contro il Parma partita decisiva per la Champions; Calciomercato Roma: Gasp vuole il nuovo Wesley; Calciomercato Roma, il piano di Gasp per migliorare la rosa; Rassegna Stampa | Rinforzi per Malen: Dybala dal via. Gasp in mezzo ritrova anche Koné. Il Piano di #Gasperini per tornare in #Champions: rinnovi e rinforzi da 35/40 milioni #ASR #ASRoma #Roma pagineromaniste.com/il-piano-di-ga… x.com Durante la battaglia di Leros (1943), perché gli ufficiali britannici e italiani furono giustiziati al momento della cattura da parte dei tedeschi? reddit Gasperini, qualità e non quantità: il tecnico chiede tre rinforzi da 35-40 milioniGasp vuole alzare l'asticella e in estate si aspetta tre rinforzi di qualità per poter competere per qualcosa di più del quarto posto. siamolaroma.it Roma su Lautaro Rivero del River Plate: la valutazioneLa Roma ha messo gli occhi su Lautaro Rivero, difensore centrale del River Plate che ha una clausola di 100 milioni. siamolaroma.it