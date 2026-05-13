Per il derby di Roma, il tecnico della squadra di casa ha recuperato Dovbyk e Pellegrini, che si sono allenati con il gruppo e sono disponibili per la sfida. Entrambi si sono aggregati ai compagni dopo aver superato i problemi fisici che li avevano tenuti lontano dal campo nelle ultime settimane. La partita si giocherà nel turno di campionato e sarà decisiva per le posizioni in classifica.

Ottime notizie per il tecnico giallorosso in vista della stacittadina capitolina In attesa di capire come finisca la battaglia tra il Prefetto di Roma e la Lega Serie A sulla data e l’orario della partita (la Lega si è rivolta al TAR dopo il rinvio a lunedì sera), la Roma è tornata ad allenarsi in mattinata dopo il giorno di riposo concesso da Gian Piero Gasperini. (Ansa Foto) – calciomercato.it In vista del derby contro la Lazio, il tecnico giallorosso ha ricevuto ottime indicazioni dalla seduta odierna, con il rientro in gruppo di Artem Dovbyk e di Lorenzo Pellegrini. Davvero una buona notizia per il mister di Grugliasco che potrà così contare anche su un vero e proprio amuleto nella stracittadina.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Roma-Lazio, Gasperini ritrova Dovbyk e Pellegrini per il derby

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