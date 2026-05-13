A Roma, Piazza Venezia si è trasformata temporaneamente in una galleria d’arte a cielo aperto con l’installazione “Futuro a Vista” realizzata dal duo artistico Toilet Paper. L’intervento ha coinvolto uno spazio pubblico molto frequentato, creando un allestimento che invita a riflettere sull’uso dello spazio urbano. La presenza dell’opera si inserisce nel contesto di un progetto più ampio che coinvolge diverse aree della città.

Il “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Il vulcanologo Mastrolorenzo: “Sui Campi Flegrei il rischio è alto e ci sono stati gravi errori di comunicazione. La scienza fa ipotesi e non. L’esercizio fisico come l’amore, non ha età: il saluto di fine anno con l’istruttrice Katia La Pietra e le oltre 100 allieve Come parlano i ragazzi di oggi? I nuovi termini utilizzati e la metamorfosi della lingua italiana Ritorna il Premio Internazionale “Sebetia Ter”. Riconoscimenti al mondo delle Forze Armate, del giornalismo e della medicina La nuova installazione artistica firmata...🔗 Leggi su Lifeandnews.it

© Lifeandnews.it - Roma, Piazza Venezia si trasforma in una galleria urbana: arriva “Futuro a Vista” di Toilet Paper

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Alberi Festival Lab, a Modena il Villaggio Artigiano si trasforma in una foresta urbanaGli alberi come presenze vive, quotidiane e spesso invisibili, come chiave per ripensare il futuro delle città.

Pescara si trasforma in una "miniera urbana", ecco i contenitori per piccoli Raee in città e nelle scuolePescara si trasforma in una “miniera urbana” per il recupero dei rifiuti elettronici.

Temi più discussi: Roma, Webuild: l’arte trasforma il cantiere a Piazza Venezia della Metro C; Metro C, oggi svelato nuovo murale cantiere piazza Venezia; Roma, Webuild: l’arte trasforma il cantiere della Metro C a Piazza Venezia; Metro C, l’arte trasforma il cantiere. Nuovo murale a Piazza Venezia.

Roma, a Piazza Venezia cambia volto con Futuro a Vista di Pierpaolo Ferrari trasformando 10 silos in un racconto visivo di 640 mq x.com

La vergogna dei taxi. Parigi vs Roma. Qualcuno difende (ancora) i tassisti? reddit

Roma, Webuild: l’arte trasforma il cantiere a Piazza Venezia della Metro CRoma, 12 mag. (askanews) – Piazza Venezia cambia volto con la nuova installazione ‘Futuro a Vista’ di Pierpaolo Ferrari del collettivo artistico Toilet Paper, realizzata nell’ambito del progetto Mura ... askanews.it

640 metri quadrati per guardare il futuro di RomaA Piazza Venezia, in uno dei cantieri più complessi e simbolici d’Europa, due bambini spalancano gli occhi sul futuro. Si affacciano da uno squarcio di 640 metri quadrati aperto tra i dieci silos del ... ilgiornaledellarte.com