Pescara si trasforma in una miniera urbana ecco i contenitori per piccoli Raee in città e nelle scuole
A Pescara è stato avviato il progetto “Le Miniere Urbane di Raee” per il recupero di rifiuti elettronici, coinvolgendo scuole e punti di raccolta in città. L’iniziativa è realizzata da Ambiente spa, gestore del servizio di igiene urbana, in collaborazione con il consorzio E-Cycle. Sono stati installati contenitori specifici per piccoli Raee in varie località, comprese le scuole della zona.
Pescara si trasforma in una "miniera urbana" per il recupero dei rifiuti elettronici. È entrato nel vivo il progetto "Le Miniere Urbane di Raee", frutto della collaborazione tra Ambiente spa, gestore del servizio di igiene urbana del Comune, e il consorzio E-Cycle, finalizzato a potenziare la.
Renzetti (Pescara Fortis): "Oltre la rissa elettorale, serve una visione per il futuro: la città è una miniera dimenticata"«Pescara, una miniera dimenticata: oltre la rissa elettorale, serve una visione per il futuro».
Chianciano si trasforma: "Imprenditori edili pronti alla rigenerazione urbana"ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili) di Siena accoglie con favore la presentazione del masterplan "Chianciano Terme 2035 – Progetto...
