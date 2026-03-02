Pescara si trasforma in una miniera urbana ecco i contenitori per piccoli Raee in città e nelle scuole

A Pescara è stato avviato il progetto “Le Miniere Urbane di Raee” per il recupero di rifiuti elettronici, coinvolgendo scuole e punti di raccolta in città. L’iniziativa è realizzata da Ambiente spa, gestore del servizio di igiene urbana, in collaborazione con il consorzio E-Cycle. Sono stati installati contenitori specifici per piccoli Raee in varie località, comprese le scuole della zona.