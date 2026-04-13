Alberi Festival Lab a Modena il Villaggio Artigiano si trasforma in una foresta urbana

A Modena, il Villaggio Artigiano di Alberi Festival Lab si trasforma in una foresta urbana. L'evento riguarda l'installazione di alberi come elementi vivi e quotidiani, spesso invisibili nella vita urbana. L'iniziativa mira a riflettere sul ruolo degli alberi nelle città e sul loro rapporto con lo spazio pubblico. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e coinvolge vari artisti e artigiani locali.

Gli alberi come presenze vive, quotidiane e spesso invisibili, come chiave per ripensare il futuro delle città. A meno di una settimana dall'avvio, Alberi Festival Lab presenta il suo programma, preparandosi a trasformare il Villaggio Artigiano di Modena Ovest in un grande laboratorio a cielo.🔗 Leggi su Modenatoday.it Villaggio Artigiano: 205mila euro per sicurezza e nuovi alberiIl cantiere per la riqualificazione del Villaggio Artigiano a Modena Ovest prende il via oggi, lunedì 9 marzo 2026, con un investimento di 205. Pescara si trasforma in una "miniera urbana", ecco i contenitori per piccoli Raee in città e nelle scuolePescara si trasforma in una “miniera urbana” per il recupero dei rifiuti elettronici.