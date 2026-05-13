Il trequartista della squadra giallorossa ha recuperato dalla lesione al flessore e si prepara a partecipare al prossimo derby. Dopo aver completato le terapie, ha ripreso gli allenamenti con il gruppo, lasciando alle spalle il problema muscolare di metà aprile. La sua presenza potrebbe essere decisa nelle prossime ore, mentre la partita si avvicina. La società non ha ancora ufficializzato la lista dei convocati, ma il giocatore si sente pronto a scendere in campo.

È la sua partita. Quasi un’ossessione. Lorenzo Pellegrini e i derby con la Lazio sono legati a doppio filo. E ora che è tornato disponibile dopo la lesione al flessore di metà aprile, il trequartista della Roma può candidarsi ancora una volta ad un ruolo da protagonista nel giorno più importante. Nella sfida che dirà molto sulla volata Champions. Due gol decisivi nella ultime tre stracittadine raccontano di un senatore giallorosso che in queste gare speciali sa esaltarsi come pochi. Gol coincisi con il momento di maggiore difficoltà di Lorenzo, ovvero quando si parlava di un addio certo a fine stagione. Ma ora lo stesso derby può rivelarsi invece un trampolino di lancio, perché il tecnico Gasperini sta spingendo per il rinnovo del jolly di centrocampo in scadenza di contratto (servirà una riduzione dello stipendio da 6 a 3,5 milioni).🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, Pellegrini corre verso il derby: vuole esserci nella sfida più attesa

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