Roma Malen conquista i tifosi | Buongiorno fra! nel video da Trigoria

Da sololaroma.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Donyell Malen ha conquistato i tifosi romanisti con un video pubblicato da Trigoria in cui saluta affettuosamente un compagno di squadra. L’attaccante olandese si è distinto come protagonista della seconda parte di stagione del club, attirando l’attenzione grazie a una clip in cui si rivolge ai presenti con un semplice “Buongiorno fra!”. La sua presenza sta attirando l’interesse nel mondo calcistico locale.

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Donyell Malen è l’autentico mattatore di questa seconda parte di stagione romanista. Messo nella condizione per la prima volta in carriera di giocare nel ruolo che più di tutti sente cucito addosso, si è calato ormai perfettamente nella nuova realtà, come testimonia un video sul profilo Instagram della Roma. Alla telecamera che riprende l’ingresso dei giocatori prima dell’allenamento, si è lasciato andare ad un “ Buongiorno fra’!”. Una conferma di come l’attaccante olandese si senta parte integrante del gruppo e della città, dove sente di poter “ giocare il suo calcio “. L’impatto di Malen con Gasperini: numeri da Champions League. Quando è arrivato a gennaio a Trigoria, nessuno aveva idea dell’impatto dell’ex Aston Villa e Borussia Dortmund nella stagione della Roma.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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