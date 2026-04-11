Roma caos Gasperini-Ranieri | rottura totale a Trigoria nonostante il tris di Malen

A Trigoria si è verificato un forte scontro tra l'allenatore in carica e quello precedente, portando a una rottura definitiva tra le parti. La lite ha coinvolto direttamente i due tecnici e ha avuto ripercussioni sulla squadra e sul rapporto con la dirigenza. Nonostante la presenza di un giocatore chiave che ha segnato un gol importante, il confronto tra i due allenatori ha segnato un momento di forte tensione nel club.

Guerra civile a Trigoria: il durissimo scontro frontale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini spacca definitivamente la Roma, aprendo una voragine nel progetto tecnico dei Friedkin. Nonostante il perentorio successo interno contro il Pisa, trascinato da una tripletta d’autore di un Malen in stato di grazia, la deflagrazione interna tra il dirigente e l’allenatore di Grugliasco rende il clima irrespirabile. Il dirigente capitolino ha di fatto sconfessato pubblicamente le dichiarazioni della vigilia del tecnico, portando alla luce un pentimento pubblico della proprietà statunitense che, appena un anno fa, aveva affidato proprio a Gasperini le chiavi della rifondazione giallorossa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, caos Gasperini-Ranieri: rottura totale a Trigoria nonostante il tris di Malen Roma, tregua a Trigoria: asse Gasperini-Ranieri per la rinascita giallorossaLa Roma sigla la tregua interna e ritrova stabilità istituzionale a Trigoria dopo un ciclo di tensioni che aveva minacciato la tenuta dello... Roma, tregua a Trigoria: Gasperini-Ranieri, faccia a faccia per la ChampionsLa tregua armata di Trigoria poggia su un equilibrio precario, dove il quinto posto a quota 54 punti — secondo miglior rendimento della Roma nelle... Temi più discussi: Ranieri, bordate a Gasperini: Tre allenatori prima di lui hanno rifiutato. Mercato? Era d'accordo sugli acquisti; Roma nel caos dopo l’Inter: Gasperini in bilico, il ruolo di Ranieri e Totti, chi parte; Ranieri risponde a Gasperini: Facile parlare solo di Malen e Wesley. Non faccio il garante di nessuno, pronto a farmi da parte; Gasperini nel dopopartita di Roma-Pisa glissa sulle parole di Ranieri. Caos Roma, Ranieri attacca Gasperini: Acquisti tutti concordatiIn vista del futuro, sottolinea la Gazzetta dello Sport, Ranieri ha rimandato ogni discussione a giugno, mettendo a disposizione anche il proprio incarico: Il bilancio lo farò alla fine, io amo la ... siamolaroma.it Roma, botta e risposta Gasperini Ranieri: i retroscena sul loro rapporto in 9 mesi di frecciatine e attriti. Cosa è successoRoma, botta e risposta Gasperini Ranieri: i retroscena sul loro rapporto in 9 mesi di frecciatine e attriti. Cosa è successo ... calcionews24.com Tuttomercatoweb.com. . La risposta di Gasperini a Ranieri in conferenza stampa - facebook.com facebook “Inutile fare paragoni con l’Atalanta” Gasperini risponde a Ranieri #Roma #SerieAEnilive #DAZN x.com