Roma trionfo e veleni | il ciclone Malen travolge il Pisa ma a Trigoria è guerra totale

Ieri sera, allo stadio Olimpico, si è conclusa con una vittoria netta la partita tra la squadra di casa e il Pisa. La gara si è conclusa con un risultato favorevole, mentre nelle aree riservate ai dirigenti si sono registrate tensioni e scontri verbali. L’evento ha attirato l’attenzione per l’esito sportivo e per le polemiche interne che si sono succedute, creando un contrasto tra la prestazione sul campo e le dinamiche interne alla società.

Nella serata di ieri, l’ Olimpico è stato teatro di un paradosso sportivo che definisce perfettamente la congiuntura attuale del sodalizio giallorosso: un successo perentorio sul campo e una deflagrazione diplomatica nelle stanze del potere. La Roma ha liquidato la pratica Pisa con un netto 3-0, trascinata da una prestazione monumentale di Donyell Malen, autore di una tripletta in appena 49 minuti. L’olandese, giunto alla doppia cifra in campionato in sole dodici apparizioni, si è confermato l’unico vero “top player” capace di spostare gli equilibri di una stagione tormentata. Tuttavia, la gioia per il riavvicinamento al quarto posto è stata immediatamente oscurata da uno scontro frontale, senza precedenti per toni e modalità, tra il tecnico Gian Piero Gasperini e il Senior Advisor della proprietà, Claudio Ranieri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, trionfo e veleni: il ciclone Malen travolge il Pisa, ma a Trigoria è guerra totale Roma, caos Gasperini-Ranieri: rottura totale a Trigoria nonostante il tris di MalenGuerra civile a Trigoria: il durissimo scontro frontale tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini spacca definitivamente la Roma, aprendo una... Malen fa una tripletta e la Roma travolge il Pisa. Il 3-0 rimette Gasperini in corsa per la ChampionsMalen segna tre gol, sale a quota 10 nella classifica dei marcatori, e rilancia la Roma nella corsa per il quarto posto.