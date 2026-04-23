Il derby tra Roma e Lazio, in programma il 17 maggio per la 37ª giornata di Serie A, si svolgerà senza l’ingresso della Curva Nord. La tifoseria della squadra ospite ha deciso di non entrare allo stadio, dando vita a una protesta totale nel settore di Ponte Milvio. La partita si giocherà in un’atmosfera di silenzio, senza il consueto sostegno dei tifosi della squadra ospite.

Il Derby della Capitale del prossimo 17 maggio, valevole per la 37ª giornata di Serie A, si giocherà in un clima di surreale silenzio nel settore ospiti. Il tifo organizzato della Lazio ha ufficializzato la decisione di non entrare allo Stadio Olimpico per l’ultima trasferta stagionale, proseguendo la linea dura della protesta contro la presidenza e la gestione societaria. Attraverso una nota ufficiale, i gruppi della Curva Nord hanno confermato che rimarranno a Ponte Milvio, rinunciando alla presenza fisica sugli spalti per quello che rappresenta l’appuntamento più sentito dell’anno. “Rimarremo fuori per difendere casa nostra e riempire la piazza di Lazialità”, si legge nel comunicato, che sottolinea la volontà di evitare il “copione di una tifoseria normale” in un momento di rottura totale con il club.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Derby Roma-Lazio: la Curva Nord non entra. Protesta totale a Ponte Milvio

Grande coreografia della Curva Nord Lazio in casa contro Napoli , 04/01/2026

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