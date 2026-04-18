Prima del fischio di inizio di Roma-Atalanta, l’atmosfera allo Stadio Olimpico si fa tesa. La Curva Sud ha rivolto insulti e proteste contro l’allenatore e il tecnico della squadra avversaria. La tifoseria giallorossa si è schierata contro le recenti tensioni tra la dirigenza e lo staff tecnico, creando un clima di caos e scontri verbali nel settore. La partita si prepara a essere accompagnata da una cornice di contestazione.

Lo Stadio Olimpico ribolle prima ancora del fischio d’inizio di Roma-Atalanta. Il cuore del tifo giallorosso, la Curva Sud, ha alzato un muro di contestazione contro il caos che regna a Trigoria, mettendo nel mirino le recenti frizioni tra i vertici societari e l’area tecnica. Il messaggio è netto: la pazienza è finita. «Adesso basta! La Roma prima di tutto. e di tutti!», è il grido firmato dal gruppo ‘Royalist’. La miccia che ha fatto esplodere la piazza sono state le parole del Senior Advisor Claudio Ranieri pre-Pisa, dichiarazioni che hanno aperto una ferita pubblica con il tecnico Gian Piero Gasperini. Una frattura che la Curva non accetta: il “romanismo” non può essere ostaggio di personalismi o guerre di potere interne che destabilizzano la squadra.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Atalanta, caos Olimpico: la Curva Sud contro Ranieri e Gasperini?

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