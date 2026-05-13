Roma-Lazio proposta di giocare domenica alle 12 ‘non percorribile’ | Lega Calcio ricorre al Tar
La partita tra Roma e Lazio, prevista nel calendario, non si giocherà domenica alle 12 come proposto, perché la Lega Calcio ha deciso di ricorrere al Tar. La disputa nasce dalla sovrapposizione con la finale degli Internazionali d'Italia, che ha complicato la programmazione dell'incontro. La questione riguarda le modalità di organizzazione e le possibili alternative temporali, ma finora non ci sono state soluzioni ufficiali o accordi definitivi.
(Adnkronos) – Ancora caos attorno al derby Roma-Lazio, che non trova una collocazione a causa della concomitanza con la finale degli Internazionali d'Italia. L'ultima proposta avanzata dalla Lega Calcio Serie A era di giocare alle 12 di domenica 17 maggio, insieme alle altre quattro gare che vedono coinvolte le squadre in corsa per la Champions.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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