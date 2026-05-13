Roma-Lazio proposta di giocare domenica alle 12 ‘non percorribile’ | Lega Calcio ricorre al Tar

La partita tra Roma e Lazio, prevista nel calendario, non si giocherà domenica alle 12 come proposto, perché la Lega Calcio ha deciso di ricorrere al Tar. La disputa nasce dalla sovrapposizione con la finale degli Internazionali d'Italia, che ha complicato la programmazione dell'incontro. La questione riguarda le modalità di organizzazione e le possibili alternative temporali, ma finora non ci sono state soluzioni ufficiali o accordi definitivi.

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