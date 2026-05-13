Roma-Lazio la Curva Sud | Lunedi? No grazie

La trentasettesima giornata di Serie A si avvicina, e il match tra Roma e Lazio è al centro dell'attenzione. La Curva Sud ha comunicato che non ci sarà accesso allo stadio nella giornata di lunedì, lasciando in sospeso il programma ufficiale dell'incontro. Giovedì si svolgerà un'udienza presso il Tribunale Amministrativo Regionale, che dovrà pronunciarsi sulla possibile disputa della partita.

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Si preannuncia un giovedì di fuoco per il destino della trentasettesima giornata di Serie A, con i fari puntati sul Tribunale Amministrativo Regionale che dovrà sciogliere il nodo legato a Roma-Lazio. Il calcio d’inizio del derby capitolino resta sospeso in un limbo burocratico dopo che la Lega Serie A ha presentato un ricorso d’urgenza contro il provvedimento della Prefettura di Roma, la quale ha imposto lo slittamento della gara a lunedì alle 20:45. La sentenza, attesa per domani pomeriggio, stabilirà se la partita potrà tornare alla sua collocazione originaria o se prevarranno le ragioni di ordine pubblico sollevate dalle autorità cittadine.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Roma-Fiorentina 4-0: gol e highlights | Serie A Notizie correlate Leggi anche: Roma-Lazio senza tifo! Protesta contro il caos derby, diserta anche la Curva Sud Leggi anche: Roma-Atalanta, caos Olimpico: la Curva Sud contro Ranieri e Gasperini? Temi più discussi: Roma-Lazio senza tifo! Protesta contro il caos derby, diserta anche la Curva Sud; Serie A Enilive | Roma-Lazio, la vendita dei tagliandi; Derby e Internazionali, allarme al Foro Italico: si valuta lo spostamento della gara; Derby Roma-Lazio: biglietti in vendita libera, ecco date, prezzi e modalità per lo Stadio Olimpico. Caos Roma-Lazio, la Curva Sud: Se si gioca di lunedì i gruppi rimarranno fuori #ASRoma x.com Roma-Lazio senza tifo! Protesta contro il caos derby, diserta anche la Curva SudI tifosi giallorossi hanno annunciato l'intenzione di non entrare allo stadio per manifestare il loro dissenso sul caos degli orari. I laziali, invece, da tempo non entrano in protesta contro Lotito ... gazzetta.it Derby Roma-Lazio, la Curva Sud: «Se si giocherà di lunedì resteremo fuori»«A tutto c’è un limite e quel limite è stato superato». La Curva Sud affida a queste parole tutta la rabbia per il caos scoppiato attorno al derby tra Roma e ... ilmessaggero.it