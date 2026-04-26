A Roma, si registra l'ansia di Celik, mentre Gasperini recupera Dovbyk e Koné. Il Bologna ha ottenuto un risultato positivo, lasciando il tecnico con alcune preoccupazioni riguardo alla condizione dei giocatori infortunati. La squadra si prepara alle prossime sfide con alcune certezze e altre incognite legate alla disponibilità dei singoli elementi.

Il successo di Bologna lascia in eredità a Gian Piero Gasperini una nuova preoccupazione sul fronte infermeria. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Zeki Celik è stato costretto a fermarsi a causa di un risentimento muscolare al flessore destro. Le condizioni del terzino turco saranno monitorate già nella giornata odierna attraverso esami strumentali che chiariranno l’entità dello stop e i relativi tempi di recupero. Fortunatamente per il tecnico giallorosso, il bollettino medico offre finalmente segnali di luce per quanto riguarda gli altri lungodegenti. A partire da questa settimana, infatti, Manu Koné e Artem Dovbyk dovrebbero riaggregarsi al gruppo per svolgere le prime sedute di allenamento collettivo.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, ansia Celik ma Gasperini ritrova Dovbyk e Koné

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