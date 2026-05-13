Roma-Lazio di lunedì | è rivolta tra commercianti e residenti

La partita tra Roma e Lazio, programmata per lunedì sera, è stata rinviata per evitare sovrapposizioni con eventi al Foro Italico. La decisione ha causato reazioni di insoddisfazione tra commercianti e residenti delle zone di Ponte Milvio e Flaminio, che avevano già iniziato a organizzarsi per il giorno della partita. La modifica del calendario ha generato tensioni tra coloro che temono ripercussioni sulla loro attività e sulla quotidianità nei quartieri coinvolti.

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