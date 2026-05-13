Roma-Lazio di lunedì | è rivolta tra commercianti e residenti
La partita tra Roma e Lazio, programmata per lunedì sera, è stata rinviata per evitare sovrapposizioni con eventi al Foro Italico. La decisione ha causato reazioni di insoddisfazione tra commercianti e residenti delle zone di Ponte Milvio e Flaminio, che avevano già iniziato a organizzarsi per il giorno della partita. La modifica del calendario ha generato tensioni tra coloro che temono ripercussioni sulla loro attività e sulla quotidianità nei quartieri coinvolti.
Il rinvio ufficiale della stracittadina tra Roma e Lazio a lunedì sera, deciso per evitare la sovrapposizione con il Foro Italico, ha innescato un’ondata di sdegno tra i commercianti e i residenti dei quartieri Ponte Milvio e Flaminio. La scelta di spostare l’evento in notturna, dettata da ragioni di pubblica sicurezza, viene percepita dalla cittadinanza locale come un paradosso organizzativo che espone il territorio a nuovi rischi di ordine pubblico. Secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano Repubblica, l’area che circonda lo Stadio Olimpico si prepara a vivere ore di tensione, sospesa tra la rabbia per una gestione dei calendari ritenuta fallimentare e il timore di nuovi danneggiamenti alle attività private.🔗 Leggi su Sololaroma.it
LAZIO 1-2 ROMA | SERIE A FEMMINILE 2025-26
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