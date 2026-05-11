Roma Lazio l’assessore Onorato rivela | Si giochi lunedì alle 21 Non bisogna aver paura dei possibili incidenti tra tifosi!

L’assessore della capitale ha annunciato che il derby tra le squadre locali si terrà lunedì alle 21. La decisione è stata comunicata in vista dell’ultimo scorcio di campionato, che vede le due squadre affrontarsi in un match molto atteso. La scelta ha sollevato alcune reazioni, ma l’amministrazione ha specificato che non bisogna temere possibili incidenti tra tifosi. La partita rappresenta uno degli eventi principali della stagione calcistica in città.

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