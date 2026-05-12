Lazio-Roma si gioca lunedì alle 20 | 45 | la Prefettura stravolge il calendario delle partite di Serie A
L'incontro tra Lazio e Roma, originariamente previsto per domenica alle 12:30, si giocherà lunedì alle 20:45. La modifica è stata decisa dalla Prefettura a causa della concomitanza con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico. La Lega Serie A aveva confermato la data e l'orario iniziali, ma le autorità hanno deciso di spostare l'orario per evitare sovrapposizioni di eventi.
La concomitanza della partita, inizialmente programmata dalla Lega Serie A per domenica alle 12:30, con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico ha indotto le autorità competenti a modificare data e ora dell'evento.🔗 Leggi su Fanpage.it
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