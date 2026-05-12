Lazio-Roma si gioca lunedì alle 20 | 45 | la Prefettura stravolge il calendario delle partite di Serie A

L'incontro tra Lazio e Roma, originariamente previsto per domenica alle 12:30, si giocherà lunedì alle 20:45. La modifica è stata decisa dalla Prefettura a causa della concomitanza con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico. La Lega Serie A aveva confermato la data e l'orario iniziali, ma le autorità hanno deciso di spostare l'orario per evitare sovrapposizioni di eventi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui