Lazio-Roma si gioca lunedì alle 20 | 45 | la Prefettura stravolge il calendario delle partite di Serie A

Da fanpage.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'incontro tra Lazio e Roma, originariamente previsto per domenica alle 12:30, si giocherà lunedì alle 20:45. La modifica è stata decisa dalla Prefettura a causa della concomitanza con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico. La Lega Serie A aveva confermato la data e l'orario iniziali, ma le autorità hanno deciso di spostare l'orario per evitare sovrapposizioni di eventi.

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La concomitanza della partita, inizialmente programmata dalla Lega Serie A per domenica alle 12:30, con gli Internazionali di Tennis al Foro Italico ha indotto le autorità competenti a modificare data e ora dell'evento.🔗 Leggi su Fanpage.it

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