Un' altra giornata all’insegna delle adozioni di amici a 4 zampe | torna Il canile va in città
Domenica 15 marzo, i giardinetti Vittorio Emanuele II sul lungomare Regina Margherita a Brindisi ospiteranno la terza edizione di
L'iniziativa si terrà domenica 15 marzo ai giardinetti Vittorio Emanuele II. Terzo appuntamento dopo il successo di febbraio per trovare nuove famiglie ai cani del canile comunale BRINDISI - Tornano protagonisti i quattro zampe del canile comunale di Brindisi. Domenica 15 marzo, dalle ore 10:00 alle 12:30, i giardinetti Vittorio Emanuele II sul lungomare Regina Margherita ospiteranno la terza edizione de "Il canile va in città", una campagna adozioni che porta direttamente nel centro della città alcuni dei cani ospiti della struttura comunale. L'evento, promosso dalla Brindisi Multiservizi Srl in collaborazione con il Comune di Brindisi e le due associazioni che operano all'interno del canile, rappresenta il terzo appuntamento di questa iniziativa dopo quello già organizzato con successo nel mese di febbraio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
