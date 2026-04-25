Roma spari al corteo del 25 aprile | una coppia ferita da pistola ad aria compressa al parco Schuster

Durante il corteo del 25 aprile a Roma, una coppia ha riferito di essere stata colpita da spari di una pistola ad aria compressa provenienti da un motorino. I due feriti si sono rivolti alle forze dell’ordine, spiegando di aver subito il colpo nel parco Schuster. Non ci sono ancora dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dietro l’accaduto. La polizia sta indagando sull’accaduto e sulle circostanze in cui si sono verificati i colpi.

Momenti di panico a Roma questa mattina vicino al Parco Schuster dove, al termine della manifestazione per il 25 aprile, due persone sono state colpite con una pistola ad aria compressa rimanendo lievemente ferite. A sparare, secondo la loro ricostruzione, due uomini a bordo di uno scooter. Hanno esploso i colpi e sono fuggiti. Sul caso sono in corso le indagini della Digos e degli agenti del Commissariato Colombo che, oltre ad aver ascoltato i due feriti, stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. ì .🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Roma, spari al corteo del 25 aprile: una coppia ferita da pistola ad aria compressa

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