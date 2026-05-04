Roma Femminile | stasera la festa Scudetto all’Olimpico

Stasera all’Olimpico si svolgerà la festa per il successo della squadra femminile della Roma, che ha vinto lo scudetto. La Capitale si prepara a celebrare questa conquista, che conferma la posizione di rilievo della squadra nel calcio italiano. L’evento riunirà tifosi e rappresentanti sportivi per festeggiare il traguardo raggiunto. La serata prevede momenti di riconoscimento e celebrazione per la squadra e i suoi sostenitori.

Il cuore della Capitale torna a tingersi di giallorosso per celebrare un’impresa che consolida l’egemonia della Roma Femminile nel panorama calcistico nazionale. Questa sera, nella cornice solenne dello Stadio Olimpico, le atlete scenderanno in campo poco prima del fischio d’inizio del match maschile tra Roma e Fiorentina per ricevere l’abbraccio della tifoseria. L’occasione è la celebrazione ufficiale del terzo scudetto consecutivo, un traguardo storico messo in cassaforte matematicamente grazie alla vittoria ottenuta nella giornata di ieri contro la Ternana. Oggi, in occasione di #RomaFiorentina, saremo allo Stadio Olimpico per celebrare insieme la vittoria dello Scudetto DAJE ROMA #ASRomaFemminile pic.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Femminile: stasera la festa Scudetto all’Olimpico Notizie correlate Roma Femminile: festa scudetto all’Olimpico e in CampidoglioLo Stadio Olimpico si prepara a tributare il giusto omaggio alla Roma Femminile, fresca vincitrice del suo terzo scudetto. Basket femminile, Schio-Venezia: stasera Gara-1 della finale scudetto, le campionesse puntano al Grande SlamAl PalaRomare alle 20:15 si alza il sipario sulla serie che assegna il titolo, al meglio delle tre. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Serie A Women | Juventus-Roma | La partita; La Roma femminile ha vinto lo Scudetto, il terzo negli ultimi quattro anni; Roma Femminile, contro la Ternana match point Scudetto: dove vedere la partita; La Roma è campione d'Italia, festa scudetto al Tre Fontane. C’è una Roma che vince: la femminile conquista lo scudetto con una doppietta di Giugliano, l’anti-TottiLa numero 10, esplosa nella Capitale dopo tanto girovagare, timbra il 2-0 alla Ternana che consegna alla squadra giallorossa il terzo campionato in quattro anni ... sport.virgilio.it La Roma femminile allo stadio Olimpico: la festa scudetto tra Roma-Fiorentina e CampidoglioL’intervallo di Roma-Fiorentina sarà impreziosito da un momento magico: le ragazze giallorosse di Luca Rossettini, infatti, sfileranno all’Olimpico dopo la conquista del terzo scudetto. Si prenderanno ... corrieredellosport.it La Roma Femminile celebra il terzo scudetto! Questa sera, le ragazze di Rossettini saranno all'Olimpico per assistere al match Roma-Fiorentina di Serie A maschile, in un'occasione speciale per festeggiare la vittoria del loro terzo scudetto ottenuto con - facebook.com facebook Oggi, in occasione di #RomaFiorentina, saremo allo Stadio Olimpico per celebrare insieme la vittoria dello Scudetto DAJE ROMA #ASRomaFemminile x.com