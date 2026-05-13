Roma femminile | Da Haavi a Viens diversi i contratti in scadenza

Le giocatrici della squadra femminile di calcio, campionesse d’Italia, sono attualmente impegnate nei festeggiamenti e saranno ricevute nel primo pomeriggio di oggi nel municipio dalla presenza del sindaco. Nel frattempo, la dirigenza sta valutando le questioni legate ai rinnovi dei contratti di alcune giocatrici, tra cui quelle in scadenza, come Haavi e Viens. Diversi accordi sono in scadenza nei prossimi mesi.

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Le campionesse d’Italia, ancora in balia dei festeggiamenti, verranno ricevute nel primo pomeriggio di oggi in Campidoglio dal Sindaco Roberto Gualtieri e nel frattempo la dirigenza pensa alla complessa questione dei rinnovi. Infatti, diverse giocatrici che hanno fatto la fortuna di questa stagione si ritrovano con il contratto in scadenza proprio a giugno 2026. Elementi come Haavi, Viens o Thogersen ma non solo sono in trattativa con la squadra per le prossime stagioni. Haavi, Viens e non solo. Emilie Haavi ha da poco marcato le 150 presenze con la maglia giallorossa nella sfida contro la Ternana. L’attaccante ha rinnovato l’ultima volta nel 2024 portando la scadenza proprio nel prossimo giugno.🔗 Leggi su Sololaroma.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Haavi nella storia della Roma Femminile: 150 presenze festeggiate con la TernanaIn occasione della sfida contro la Ternana, che ha decretato la vittoria del terzo scudetto per la Roma Femminile, Emilie Haavi ha raggiunto le 150... Leggi anche: Fuga Roma, l’Inter cade in casa: Viens firma il +6 tricolore Temi più discussi: Tabellino partita Roma Women vs Como Women; Da Thogersen a Haavi e Viens: la situazione dei rinnovi della Roma Femminile; Emilie Haavi: 150 presenze e 3 scudetti con la maglia giallorossa; Derby lunedì sera, la Lega ricorre al Tar. Da #Thogersen a #Haavi e #Viens: la situazione dei rinnovi della #RomaFemminile ? @LeoFrenquelli #ASRoma x.com Da Thogersen a Haavi e Viens: la situazione dei rinnovi della Roma FemminileSi va verso il prolungamento della laterale difensiva. Offerte formulate alle attaccanti, si attende la risposta. Canovi al lavoro anche per Oladipo ... ilromanista.eu Femminile, c'è l'interesse del Como per Haavi. Viens vuole rimanere in EuropaLa Roma monitora la situazione riguardante i contratti in scadenza a giugno delle giallorosse. Thogersen valuta la proposta del club ... ilromanista.eu