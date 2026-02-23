Fuga Roma l’Inter cade in casa | Viens firma il +6 tricolore

La vittima di una fuga improvvisa in classifica è l'Inter, sconfitta in casa dalla Roma femminile, che conquista un gol decisivo siglato da Viens. La vittoria permette alle giallorosse di allungare sul secondo posto, rafforzando la loro posizione di vantaggio nel campionato. La partita si è decisa in modo netto, lasciando l’Inter senza punti e con molte domande sulla propria tenuta futura. La corsa al titolo continua con un passo deciso.

La Roma femminile spacca il campionato e mette una seria ipoteca sul titolo: lo scontro al vertice in casa dell’ Inter si chiude con uno 0-1 che lancia le giallorosse in una fuga solitaria. A decidere il match è stata la zampata di Viens al 33?, interrompendo la striscia record di otto successi consecutivi della formazione di Piovani. Con questo colpaccio esterno, la squadra guidata da Rossettini si porta a +6 sulle nerazzurre a sole sette giornate dal termine, consolidando un primato che profuma di scudetto. L’unica nota drammatica del pomeriggio milanese riguarda Manuela Giugliano: la capitana giallorossa è stata costretta ad abbandonare il rettangolo di gioco in barella a venti minuti dalla fine. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Il Milan perde in casa col Parma e sprofonda a -10 dall’Inter. Cade anche il Napoli, bene Roma e AtalantaIl Milan ha subito una sconfitta casalinga contro il Parma, peggiorando la sua posizione in classifica di 10 punti dall’Inter.

Inter-Juventus 3-2: Zielinski all’ultimo respiro firma la fuga scudettoZielinski ha deciso il match Inter-Juventus 3-2 all’ultimo istante, portando i nerazzurri in testa alla classifica e lasciando i bianconeri con poche speranze di recupero.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Inter fuga al veleno, Napoli e Roma fanno pari; L'Inter vince anche a Lecce e va in fuga, la Juve crolla in casa contro il Como e si allontana dalla Champions. Oggi Milan, Napoli e Roma in campo; La fuga dell’Inter, ma il rosso di Kalulu pesa; Milan, doppia mossa contro l'Inter in fuga: dove vederlo stasera in TV.

Roma Femminile, Viens piega l’Inter: è fuga ScudettoDecide un gol nel primo tempo dell'attaccante: nerazzurre a -6, la Juve (fermata dalla Ternana) a -8. Stop per Giugliano: trauma cervicale. Ora la sosta, poi la Coppa Italia ... ilromanista.eu

Inter fuga al veleno, Napoli e Roma fanno pariE' pari tra un Napoli con tante assenze e la Roma guidata da Malen, con i giallorossi che prendono un punto di vantaggio sulla Juve al quarto posto e il Napoli che difende il terzo tenendo a -3 la ... ansa.it

#Viens domina l’Arena Roma, è la fuga buona x.com

Dramma a Roma, pedone investito e ucciso da un'auto (in fuga): aveva 59 anni. Il conducente 22enne poi si è costituito - facebook.com facebook