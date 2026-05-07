Haavi nella storia della Roma Femminile | 150 presenze festeggiate con la Ternana

Durante la partita contro la Ternana, la calciatrice ha raggiunto le 150 presenze con la maglia della Roma Femminile. La partita si è conclusa con la vittoria della squadra giallorossa, che ha ottenuto il suo terzo scudetto. Emilie Haavi, in questa occasione, ha festeggiato l'importante traguardo personale nel corso della stagione.

In occasione della sfida contro la Ternana, che ha decretato la vittoria del terzo scudetto per la Roma Femminile, Emilie Haavi ha raggiunto le 150 presenze con la maglia giallorossa. Prima del fischio d’inizio, infatti, la Head of Women’s Football Betty Bavagnoli ha celebrato questo traguardo, consegnando all’attaccante norvegese la maglia celebrativa. Un risultato che consolida il suo rapporto con la capitale e che le conferisce il primato di giocatrice non italiana con il maggior numero di presenze nella storia del club. Una carriera lunga e titolata. Emilie Haavi è stata la seconda calciatrice norvegese a vestire la maglia della Roma Femminile dopo Andrine Hegerberg e ha avuto alle spalle una lunga carriera prima di arrivare nella Capitale nel 2021.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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