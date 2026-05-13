Il prossimo 18 maggio a Roma è previsto uno sciopero dei trasporti pubblici che coinvolgerà diverse linee di superficie, con possibili disagi per chi dovrà spostarsi in città. In particolare, si attendono blocchi più significativi in alcune aree durante le ore serali, dopo le 20:00. Questo potrebbe influenzare l'afflusso di tifosi allo stadio, considerando che il derby si svolgerà nella stessa giornata.

? Domande chiave Come faranno i tifosi a raggiungere lo stadio dopo le 20:00?. Quali linee di superficie subiranno i blocchi più pesanti durante la serata?. Chi dovrà farsi carico dei disagi causati dal blocco dei mezzi?. Dove si concentreranno i maggiori problemi di viabilità nelle zone periferiche?.? In Breve Servizio garantito dalle 8:30 alle 20:00 secondo normativa Atac e operatori privati.. Sciopero Usb colpisce autobus, tram, metropolitane e ferrovie urbane in tutta la Capitale.. Partita Roma-Lazio confermata dal Prefetto per le ore 20:45 del 18 maggio.. Rischio congestione viabilità urbana per spostamenti verso lo stadio dopo le 20:00..🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, derby sotto scacco: sciopero dei trasporti il 18 maggio

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